Рус

Не тільки Мудрик: у збірної України проблеми перед важливим матчем молодіжного Євро

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Ротан має проблеми перед грою з Іспанією

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України U-21 у матчі 3-го туру групового раунду чемпіонату Європи-2023 гратиме проти команди Іспанії і в цій зустрічі нашій команді можуть не допомогти одразу три ключові футболісти.

Про проблеми у молодіжці розповів її наставник Руслан Ротань на сьогоднішній прес-конференції.

"Наразі лікарі працюють з Мудриком. Є невеликі пошкодження після поєдинків у Сича та Таловєрова", — сказав головний тренер молодіжної збірної України.

При цьому Ротань висловив сподівання, що останні двоє все ж таки зможуть відновитися до завтрашнього матчу.

Нагадаємо, що Сич та Таловєров є основними футболістами нашої збірної на європейській першості. Що стосується Мудрика, то він приїхав у розташування команди вже травмованим і поки що на чемпіонаті ще не зіграв жодної хвилини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що молодіжна збірна України вже забезпечила собі путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023 після перемог у двох стартових матчах турніру. У матчі з іспанцями вирішуватиметься доля першого місця у нашій групі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Чемпіонат Європи