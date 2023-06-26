Не тільки Мудрик: у збірної України проблеми перед важливим матчем молодіжного Євро

Ротан має проблеми перед грою з Іспанією

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України U-21 у матчі 3-го туру групового раунду чемпіонату Європи-2023 гратиме проти команди Іспанії і в цій зустрічі нашій команді можуть не допомогти одразу три ключові футболісти.

Про проблеми у молодіжці розповів її наставник Руслан Ротань на сьогоднішній прес-конференції.

"Наразі лікарі працюють з Мудриком. Є невеликі пошкодження після поєдинків у Сича та Таловєрова", — сказав головний тренер молодіжної збірної України.

При цьому Ротань висловив сподівання, що останні двоє все ж таки зможуть відновитися до завтрашнього матчу.

Нагадаємо, що Сич та Таловєров є основними футболістами нашої збірної на європейській першості. Що стосується Мудрика, то він приїхав у розташування команди вже травмованим і поки що на чемпіонаті ще не зіграв жодної хвилини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що молодіжна збірна України вже забезпечила собі путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023 після перемог у двох стартових матчах турніру. У матчі з іспанцями вирішуватиметься доля першого місця у нашій групі.