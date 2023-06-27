"Будь-який із вас дав би у бороду": журналіст дізнався деталі скандалу на матчі молодіжної збірної України

Журналіст дізнався, за що Ванат отримав червону картку

У матчі 2-го туру молодіжного Євро-2023 проти Румунії (1:0) гравець збірної України Владислав Ванат отримав червону картку за агресію щодо гравця румунської збірної. З’ясувалося, що суперник провокував нашого футболіста на такі дії.

Як заявив журналіст Віктор Вацко у новому випуску Вацко on air, спочатку йому здалося, що форвард української молодіжки здійснив необдуманий вчинок і просто не зміг стримати емоції, але пізніше він зрозумів, що той вчинив правильно.

"Мені прилетів інсайд із табору молодіжної збірної України. Те, що зробив румунський футболіст не потрапило у трансляцію, нормальний повтор нам не показали. Румун провокував. І ось те, як він спровокував, те, що він зробив, а не сказав – я впевнений, що переважна більшість українських футболістів йому за це втащили б.

А Володимир Єзерський, який зараз у Румунії у тренерському штабі молодіжки, не лише втягнув би йому, а й прямо там біля штрафного майданчика цього румуна і закопав би. Повірте.

Будь-який із вас у такій ситуації теж дав би у бороду тому клоуну-провокатору", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що 27 червня наша команда зіграє заключний матч групового етапу Євро-2023 з Іспанією.