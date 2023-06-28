Незарахований гол Іспанії у ворота України: експерт вказав на важливий момент (відео)

Арбітр вибачив нашого голкіпера за грубу помилку

У матчі третього туру молодіжного чемпіонату Європи-2023 між Іспанією та Україною (2:2) стався курйозний інцидент. У першому таймі після помилки нашого голкіпера Руслана Нещерета іспанець Родріго Рекельме відправив м’яч у сітку воріт, але суддя гол не зарахував, хоча взяття воріт здавалося чистим.

Як заявив авторитетний іспанський суддя Едуардо Ітурральде Гонсалес, у цьому епізоді арбітр ухвалив помилкове рішення, хоча його можна зрозуміти.

"Коли він хотів швидко ввести м’яч у гру, то м’яч вислизнув з його рук, чим скористався Родріго Рікельме. У цьому епізоді форвард не нав’язував боротьбу, оскільки при помилці Нещерета перебував позаду воротаря.

Єдине логічне пояснення, яке може бути в цій ситуації, полягає в тому, що суддя побачив зі свого ракурсу, що Рікельме справді торкнувся воротаря та вступив із ним у контакт. Арбітр подумав, що іспанець завадив Нещерету ввести м’яч у гру, порушивши правила", — сказав він.

Гонсалес назвав дії арбітра матчу "грубою помилкою".

Сам Нещерет після матчу сказав, що у цьому епізоді суперник ударив його по руці.

"Я за інерцією навіть не зміг викинути м’яч. Тому це був фол. Після цього він підійшов до мене і сказав, що справді зачепив. У тому моменті він не міг сказати: "Ні, я не чіпляв його". Трохи хитрий", — наголосив українець.

Раніше "Телеграф" писав, що у Румунії поскаржилися на українців через можливе порушення регламенту на Євро-2023.