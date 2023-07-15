Чемпіонат України з футболу, 1 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат України з футболу стартує наприкінці липня

У п’ятницю, 28 липня, матчем "Оболонь" — "Колос" стартує Українська прем’єр-ліга (УПЛ) сезону 2023/24. Минулого сезону перемогу в першості здобув донецький "Шахтар".

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Гірники та київське "Динамо" свої поєдинки першого туру проведуть 29 та 30 липня відповідно. Додамо, що через участь "Ворскли" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій гру полтавців із "Дніпром-1" перенесено.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1 туру УПЛ

28 липня, п’ятниця

"Оболонь" – "Колос" – 17:00

"Верес" – "Полісся" – 19:00

29 липня (субота)

"Рух" – "Зоря" – 15:00

"Металіст 1925" – "Шахтар" – 17:00

30 липня (неділя)

ЛНЗ – Чорноморець – 13:00

"Олександрія" – "Кривбас" – 15:00

"Динамо" – "Минай" – 17:00

"Ворскла" — "Дніпро-1" — перенесено

Напередодні одразу кількох арбітрів Професійної футбольної ліги (ПФЛ) підвищили до рівня УПЛ, зокрема матчі чемпіонату України судитиме Софія Причина. Крім того, у новому сезоні футбольна влада хоче провести Кубок України.