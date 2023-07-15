Чемпионат Украины по футболу, 1 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпионат Украины по футболу стартует в конце июля

В пятницу, 28 июля, матчем "Оболонь" — "Колос" стартует Украинская премьер-лига (УПЛ) сезона 2023/24. В прошлом сезоне победу в первенстве одержал донецкий "Шахтер".

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Горняки и киевское "Динамо" свои поединки первого тура проведут 29 и 30 июля соответственно. Добавим, что из-за участия "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций игра полтавчан с "Днепром-1" перенесена.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1 тура УПЛ

28 июля, пятница

"Оболонь" – "Колос" – 17:00

"Верес" – "Полесье" – 19:00

29 июля (суббота)

"Рух" – "Заря" – 15:00

"Металлист 1925" – "Шахтер" – 17:00

30 июля (воскресенье)

ЛНЗ – Черноморец – 13:00

"Александрия" – "Кривбасс" – 15:00

"Динамо" – "Минай" – 17:00

"Ворскла" — "Днепр-1" — перенесен

Накануне сразу нескольких арбитров Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) повысили до уровня УПЛ, в частности матчи чемпионата Украины будет судить София Причина. Кроме того, в новом сезоне футбольные власти хотят провести Кубок Украины.