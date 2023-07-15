Чемпионат Украины по футболу, 1 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат Украины по футболу стартует в конце июля
В пятницу, 28 июля, матчем "Оболонь" — "Колос" стартует Украинская премьер-лига (УПЛ) сезона 2023/24. В прошлом сезоне победу в первенстве одержал донецкий "Шахтер".
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Горняки и киевское "Динамо" свои поединки первого тура проведут 29 и 30 июля соответственно. Добавим, что из-за участия "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций игра полтавчан с "Днепром-1" перенесена.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1 тура УПЛ
28 июля, пятница
"Оболонь" – "Колос" – 17:00
"Верес" – "Полесье" – 19:00
29 июля (суббота)
"Рух" – "Заря" – 15:00
"Металлист 1925" – "Шахтер" – 17:00
30 июля (воскресенье)
ЛНЗ – Черноморец – 13:00
"Александрия" – "Кривбасс" – 15:00
"Динамо" – "Минай" – 17:00
"Ворскла" — "Днепр-1" — перенесен
Накануне сразу нескольких арбитров Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) повысили до уровня УПЛ, в частности матчи чемпионата Украины будет судить София Причина. Кроме того, в новом сезоне футбольные власти хотят провести Кубок Украины.