Ярмоленко сравнил себя с Месси и Роналду (видео)

Украинский футболист высказался о своем возрасте

Новоиспеченный вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который вернулся в родной клуб свободным агентом, считает, что в 33 года сможет показывать высокий уровень игры на футбольном поле.

Соответствующий комментарий Ярмоленко доступен на официальном YouTube-канале киевского клуба. "Динамовец" считает, что сможет выступать хорошо, приводя пример легенд футбола Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других знаменитый возрастных футболистов современности, которые продолжают восхищать своей игрой в более солидном возрасте.

"Для меня 33 года – это просто цифры в паспорте. Если ты профессиональный футболист и следишь за собой, своим восстановлением, профессионально относишься, знаешь свое тело, понимаешь, что нужно делать для набора лучших кондиций – я не вижу в этом никаких проблем. Куча примеров – Месси выиграл чемпионат мира, Роналду, Модрич – лучший игрок "Реала" в 36-37 лет, Бензема", — отметил Ярмоленко.

При этом Андрей понимает, что его скоростные показатели уже не те, правда, игрок считает, что с возрастом он стал понимать футбол лучше.

"Это просто стереотип. У нас в стране любят говорить, что после 30 – уже стар, не бежит. Да, с годами теряешь какие-то качества – возможно, скорость. Но приходит опыт, по-другому смотришь на футбол. Чувствуешь по-другому игру. Опыт, возможно, значит в футболе гораздо больше, чем скорость, удар или дриблинг. Это очень важная часть в футболе. Конечно, у каждого человека свое мнение – никаких проблем", — заявил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко отказался от капитанской повязки по возвращению в "Динамо". Недавно известный тренер Олег Федорчук сравнил переход Ярмоленко с возвращением в столичную команду легендарного Андрея Шевченко.