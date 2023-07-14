"Братик, поздравляем": фанаты "Динамо" с фронта передали привет Ярмоленко (видео)

Футболист провел за "Динамо" 341 матч

Болельщики "Динамо", которые сейчас защищают Украину на войне против российского оккупанта, поздравили вингера Андрея Ярмоленко с возращением в киевский клуб.

По этому поводу они записали видеообращение, адресованное капитану сборной Украины. Его опубликовали на канале "Динамо" в Телеграм.

"Ярмола, братик, поздравляем с возвращением домой. Болельщика "Динамо" Киев уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов", – сказали фанаты.

О возвращении бывшего лидера "Динамо" в столичный клуб стало известно в конце июня.

До переезда в Европу звездный футболист выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 годы, дебютировав за первую команду 11 мая 2008 года. В общей сложности он провел за киевскую команду 341 матч во всех турнирах, записав на свой счет 137 голов.

После ухода из "Динамо" он поиграл за дортмундскую "Боруссию", лондонский "Вест Хэм" и арабский "Аль-Аин".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ярмоленко пошел на серьезный шаг после возвращения в "Динамо".