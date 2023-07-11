Поляк уже играл за этот клуб в прошлом сезоне

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзёра окончательно решил сменить клуб.

Как сообщил журналист Томаш Влодарчик, польский футболист останется в греческом клубе ПАОК, за который он играл во второй половине минувшего сезона. Данная команда принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввиди.

Опытный футболист уже находится в Греции и в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально.

Интересно, что изначально ПАОК не хотел продолжать сотрудничество с Кендзерой, что огорчило футболиста. Изначально стороны договаривались о более длительном сотрудничестве, но российский президент клуба наплевал на договоренности и указал игроку на двери.

Кендзёра перебрался в "Динамо" из польского Леха в 2017 году. После того, как россия начала полномасштабную войну, футболист вернулся в польский клуб на правах аренды.

Во второй половине прошлого сезона поляк провел в составе ПАОКа 10 матчей, забив один гол. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, после чего он получит статус свободного агента.

Ранее "Телеграф" писал, что "Динамо" жестко обратилось к российскому клубу.