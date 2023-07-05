"Мы помогаем Украине": спонсор "Динамо" продолжает торговать в россии (фото)

В компании говорят, что дистрибьютор распродает старые коллекции

Технический партнер киевского "Динамо" компания New Balance продолжает работать на территории россии, хотя ее представители заверяли в том, что покинули рынок страны-агрессора.

Как пишет sport.ua, на официальной странице компании в россии newbalance.ru опубликовано сообщение о приостановлении приема заказов, но на деле не все так красиво.

Журналисты выяснили, что при включении российского VPN происходит перенаправление на сайт trendzone.ru. Уже на этой странице говорится, что newbalance.ru якобы переехал на сюда.

Интересно, что товары компания продает при помощи группы компаний JamilCo.

В New Balance уже отреагировали на скандал и заявили, что "поддерживают Украину с первых дней войны". Там завили, что дистрибьютор, с которым компания работала до выхода из россии, был лишен прав на использование торговой марки, сайта и домена New Balance.

"Они изменили его название на Trendzone. Именно поэтому оставшиеся старые коллекции распродаются на этом ресурсе", — пояснили там.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" удивило фанатов своим решением по матчам команды на сборах.