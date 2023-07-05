"Забота о болельщиках": "Динамо" разочаровало фанатов странным решением
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Болельщики киевского клуба не понимают решения тренерского штаба
Тренерский штаб киевского "Динамо" решил отказаться от трансляций двух матчей на тренировочном сборе в Австрии.
Об этом сообщили на официальном сайте столичного клуба.
В "тайне" от болельщиков команда проведет первые два спарринга — против "Динамо" Бухарест (5 июля) и австрийского "Вольфсбергера" (8 июля).
При этом пока остается неясным, будут ли транслировать остальные матчи "Динамо" на австрийском сборе. В клубе пообещали об этом сообщить дополнительно.
В Австрии киевляне планируют пробыть до 21 июля. В рамках программы подготовки также "Динамо" сыграет против "Янг Бойз" из Швейцарии, кипрского "Ариса" и некоторыми другими командами, которые пока остаются неизвестными.
Фанаты, к слову, с разочарованием приняли решение тренерского штаба не проводить трансляции контрольных матчей. Некоторые в шутку предположили, что это делается для сокрытия "домашних заготовок" команды перед стартом нового сезона.
Ранее "Телеграф" писал о том, что легендарный голкипер "Динамо" принял решение продолжить карьеру в другом клубе.