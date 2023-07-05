"Забота о болельщиках": "Динамо" разочаровало фанатов странным решением

Болельщики киевского клуба не понимают решения тренерского штаба

Тренерский штаб киевского "Динамо" решил отказаться от трансляций двух матчей на тренировочном сборе в Австрии.

Об этом сообщили на официальном сайте столичного клуба.

В "тайне" от болельщиков команда проведет первые два спарринга — против "Динамо" Бухарест (5 июля) и австрийского "Вольфсбергера" (8 июля).

При этом пока остается неясным, будут ли транслировать остальные матчи "Динамо" на австрийском сборе. В клубе пообещали об этом сообщить дополнительно.

В Австрии киевляне планируют пробыть до 21 июля. В рамках программы подготовки также "Динамо" сыграет против "Янг Бойз" из Швейцарии, кипрского "Ариса" и некоторыми другими командами, которые пока остаются неизвестными.

Фанаты, к слову, с разочарованием приняли решение тренерского штаба не проводить трансляции контрольных матчей. Некоторые в шутку предположили, что это делается для сокрытия "домашних заготовок" команды перед стартом нового сезона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что легендарный голкипер "Динамо" принял решение продолжить карьеру в другом клубе.