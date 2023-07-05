"Турбота про вболівальників": "Динамо" розчарувало фанатів дивним рішенням

Вболівальники київського клубу не розуміють рішення тренерського штабу

Тренерський штаб київського "Динамо" вирішив відмовитись від трансляцій двох матчів на тренувальному зборі в Австрії.

Про це повідомили на офіційному сайті столичного клубу.

У "таємниці" від уболівальників команда проведе перші два спаринги — проти "Динамо" Бухарест (5 липня) та австрійського "Вольфсбергера" (8 липня).

При цьому поки що залишається незрозумілим, чи транслюватимуть решту матчів "Динамо" на австрійському зборі. У клубі пообіцяли про це повідомити додатково.

В Австрії кияни планують пробути до 21 липня. У рамках програми підготовки також "Динамо" зіграє проти "Янг Бойз" зі Швейцарії, кіпрського "Аріса" та деякими іншими командами, які поки що залишаються невідомими.

Фанати, до речі, із розчаруванням ухвалили рішення тренерського штабу не проводити трансляції контрольних матчів. Деякі жартома припустили, що це робиться для приховування "домашніх заготовок" команди перед стартом нового сезону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що легендарний голкіпер "Динамо" вирішив продовжити кар’єру в іншому клубі.