Легенда "Динамо" переходить у скромний український клуб

"Полісся" посилилося ще одним екс-гравцем "Динамо"

Багаторічний лідер київського "Динамо" Денис Бойко все ж таки вирішив змінити клуб. Охоронець воріт давно втратив місце в основному складі киян і ще хоче пограти на високому рівні.

Як пише SportArena, ветеран українського футболу має посилити склад новачка Прем’єр-ліги житомирського "Полісся".

Очікується, що голкіпер приєднається до своєї команди під час підготовки до нового сезону.

Своєму новому клубу Бойко дістанеться безкоштовно, оскільки дія його контракту із "Динамо" завершилася цього літа.

Цікаво, що вже будучи у статусі вільного агента Бойко вирушив із киянами на міжсезонні збори, хоча разом із командою поки що й не тренувався.

У складі київського "Динамо" Бойко провів 108 поєдинків у всіх турнірах, у 51 матчі Денис зумів відстояти на нуль.

"Полісся" у новому сезоні вперше у своїй кар’єрі виступатиме в елітному дивізіоні. Нещодавно клуб посилився ще одним колишнім гравцем "Динамо" Артемом Шабановим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що до київського "Динамо" повернувся вінгер Андрій Ярмоленко, який не грав в Україні з 2017 року.