Легенда "Динамо" переходит в скромный украинский клуб

"Полесье" усилилось еще одним экс-игроком "Динамо"

Многолетний лидер киевского "Динамо" Денис Бойко все же решил сменить клуб. Страж ворот давно потерял место в основном составе киевлян и решил еще поиграть на высоком уровне.

Как пишет SportArena, ветеран украинского футбола должен усилить состав новичка Премьер-лиги житомирского "Полесья".

Ожидается, что голкипер присоединится к своей команде во время подготовки к новому сезону.

Своему новому клубу Бойко достанется бесплатно, так как его контракт с "Динамо" истек этим летом.

Интересно, что уже будучи в статусе свободного агента Бойко отправился с киевлянами на межсезонные сборы, хотя вместе с командой пока и не тренировался.

В составе киевского "Динамо" Бойко провел 108 поединков во всех турнирах, в 51 матче Денис сумел отстоять на ноль.

"Полесье" в новом сезоне впервые в своей карьере будет выступать в элитном дивизионе. Недавно клуб усилился еще одним бывшим игроком "Динамо" Артемом Шабановым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в киевское "Динамо" вернулся вингер Андрей Ярмоленко, который не играл в Украине с 2017 года.