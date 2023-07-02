Рискованное решение: "Динамо" предупредили о больших проблемах

Журналист рассказал о проблемах "Динамо"

Киевскому "Динамо" не следовало расторгать контракт со своим нападающим Артемом Бесединым, так как в команде сейчас мало футболистов на его позиции.

Такую точку зрения в комментарии Fanday выразил известный журналист Артур Валерко.

По его словам, сейчас киевляне имеют кадровый голод в центре нападения и не могут так обходиться с ценными кадрами.

"Это рискованное решение, потому что с легионером Эриком Рамиресом Владислав Ванат остается фактически единственным нападающим", — отметил он.

Валерко считает, что Беседин столкнулся с трудностями в последние годы, из-за чего его карьера пошла на спад.

"У него выпал даже не последний год – годы. Травма, дисквалификация, неудачная аренда. Однако в 143 матчах за Динамо он забил 35 мячей. Это не случайность. Ему нужно работать над восстановлением, не бояться перезагрузиться – и он займет свое место", – завершил он.

Напомним, что 27-летний Беседин играл за киевлян с 2017 по 2022 год. Вторую половину сезона он играл в аренде в кипрской "Омонии", где в 15 поединках забил один гол.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Динамо" назревает массовая чистка состава.