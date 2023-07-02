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Ризиковане рішення: "Динамо" попередили про великі проблеми

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Артем Бесєдін
Артем Бесєдін. Фото ФК Динамо (Київ)

Журналіст розповів про проблеми "Динамо"

Київському "Динамо" не слід було розірвати контракт зі своїм нападником Артемом Бесєдіним, оскільки в команді зараз мало футболістів на його позиції.

Таку думку у коментарі Fanday висловив відомий журналіст Артур Валерко.

За його словами, зараз кияни мають кадровий голод у центрі нападу і не можуть так поводитися з цінними кадрами.

"Це ризиковане рішення, тому що з легіонером Еріком Раміресом Владислав Ванат залишається фактично єдиним нападником", — зауважив він.

Валерко вважає, що Бесєдін зіштовхнувся з труднощами останніми роками, через що його кар’єра пішла на спад.

"У нього випав навіть не останній рік – роки. Травма, дискваліфікація, невдала оренда. Однак у 143 матчах за Динамо він забив 35 м’ячів. Це не випадковість. Йому потрібно працювати над відновленням, не боятися перезавантажитись – і він займе своє місце", — завершив він.

Нагадаємо, що 27-річний Бесєдін грав за киян з 2017 по 2022 рік. Другу половину сезону він грав в оренді у кіпрській "Омонії", де у 15 поєдинках забив один гол.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Динамо" назріває масова чистка складу.

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#Футбол #ФК Динамо Київ #Артем Бєсєдін