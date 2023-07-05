"Ми допомагаємо Україні": спонсор "Динамо" продовжує торгувати у росії (фото)

У компанії кажуть, що дистриб’ютор розпродає старі колекції у росії

Технічний партнер київського "Динамо" компанія New Balance продовжує працювати на території росії, хоча її представники запевняли в тому, що залишили ринок країни-агресора.

Як пише sport.ua, на офіційній сторінці компанії в росії newbalance.ru опубліковано повідомлення про зупинення прийому замовлень, але насправді не все так красиво.

Журналісти з’ясували, що під час підключення російського VPN відбувається перенаправлення на сайт trendzone.ru. Вже на цій сторінці говориться, що нібито сайт переїхав сюди.

Цікаво, що товари компанія продає за допомогою групи компаній JamilCo.

У New Balance вже відреагували на скандал та заявили, що "підтримують Україну з перших днів війни". Там завили, що дистриб’ютор, з яким компанія працювала до виходу з росії, був позбавлений прав на використання торгової марки, сайту та домену New Balance.

"Вони змінили його назву на Trendzone. Саме тому старі колекції, що залишилися, розпродаються на цьому ресурсі", — пояснили там.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" здивувало фанатів своїм рішенням щодо матчів команди на зборах.