"Ни чести, ни стыда, ни совести!" "Динамо" жестко обратилось к "Фенербахче"

Бело-синие раскритиковали турецкий клуб за поездку в россию

Киевское "Динамо" отреагировало на новость о том, что турецкий "Фенербахче" отправился в рф на товарищеский турнир в Санкт-Петербурге.

Соответствующий пост пресс-служба Бело-синих опубликовала на своей странице в Facebook. В "Динамо" отметили, что "Фенербахче" в сложившейся ситуации подыгрывает стране-агрессору. Кроме того, киевляне назвали действия стамбульцев позором.

"Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты каждый день убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

Спортивный клуб "Фенербахче" — ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!" — заявили в "Динамо".

"Динамо" обратилось к "Фенербахче"

Добавим, кроме "Фенербахче" и российского "Зенита", участие на турнире в Санкт-Петербурге принимают сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". К слову, некоторые футболисты "Фенербахче" выступили против поездки в рф, однако руководство стамбульцев не увидело причин, чтобы не ехать туда.

Напомним, в июле 2022 года "Фенербахче" и "Динамо" встречались в квалификационном поединке Лиги чемпионов. В Стамбуле после гола Бело-синих турецкие фанаты начали петь хвалебные песни про президента рф владимира путина. Примечательно, что руководство "Фенербахче" отказалось извиняться перед украинцами, позднее УЕФА наказал стамбульский клуб.