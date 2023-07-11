Зірковий легіонер "Динамо" знайшов новий клуб: ним володіє скандальний росіянин

Поляк уже грав за цей клуб минулого сезону

Захисник київського "Динамо" та збірної Польщі Томаш Кендзера остаточно вирішив змінити клуб.

Як повідомив журналіст Томаш Влодарчик, польський футболіст залишиться у грецькому клубі ПАОК, за який він грав у другій половині минулого сезону. Ця команда належить російському бізнесменові Івану Саввіді.

Досвідчений футболіст вже перебуває в Греції і найближчим часом про його перехід буде оголошено офіційно.

Цікаво, що спочатку ПАОК не хотів продовжувати контракт з Кендзьорою, що засмутило футболіста. Спочатку сторони домовлялися про тривалішу співпрацю, але російський президент клубу наплював на домовленості та вказав гравцю на двері.

Кендзьора перебрався до "Динамо" з польського Леха у 2017 році. Після того, як росія розпочала повномасштабну війну, футболіст повернувся до польського клубу на правах оренди.

У другій половині минулого сезону поляк провів у складі ПАОК 10 матчів, забивши один гол. Його контракт із "Динамо" розрахований до літа 2024 року, після чого він отримає статус вільного агента.

Раніше "Телеграф" писав, що "Динамо" жорстко звернулося до російського клубу.