"Ні честі, ні сорому, ні совісті!" "Динамо" жорстко звернулося до "Фенербахче"

Біло-сині розкритикували турецький клуб за поїздку до росії

Київське "Динамо" відреагувало на новину про те, що турецький "Фенербахче" вирушив до росії на товариський турнір у Санкт-Петербурзі.

Відповідний пост пресслужба Біло-синіх опублікувала на своїй сторінці у Facebook. У "Динамо" зазначили, що "Фенербахче" у цій ситуації підіграє країні-агресору. Крім того, кияни назвали дії стамбульців ганьбою.

"Криваві гроші Газпрому затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

Спортивний клуб "Фенербахче" — – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!" — заявили в "Динамо".

"Динамо" звернулося до "Фенербахче"

Додамо, крім "Фенербахче" та російського "Зеніту", участь на турнірі в Санкт-Петербурзі беруть сербська "Црвена Звєзда" та азербайджанський "Нефтчі". До речі, деякі футболісти "Фенербахче" виступили проти поїздки до рф, проте керівництво стамбульців не побачило причин, щоб не їхати туди.

Нагадаємо, у липні 2022 року "Фенербахче" та "Динамо" зустрічалися у кваліфікаційному поєдинку Ліги чемпіонів. У Стамбулі після голу Біло-Синіх турецькі фанати почали співати хвалебні пісні про президента рф володимира путіна. Примітно, що керівництво "Фенербахче" відмовилося вибачатися перед українцями, пізніше УЄФА покарав стамбульський клуб.