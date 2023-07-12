"Динамо" - "Янг Бойз": онлайн видеотрансляция матча

Бело-синие проведут очередной спарринг на австрийском сборе

В четвертом матче в рамках проходящего в Австрии летнего тренировочного сбора киевское "Динамо" сыграет с одним из самых успешных швейцарских клубов — "Янг Бойз". Накануне Бело-синие пристыдили турецкий "Фенербахче", который отправился на товарищеский турнир в Санкт-Петербург (рф).

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Янг Бойз" будет доступна на YouTube-канале киевского клуба. Встреча состоится в среду, 12 июля, на стадионе Tissot-Arena в городе Биль. Начало поединка — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Янг Бойз"

Киевское "Динамо" проводит первый летний сбор в Австрии. Накануне Бело-синие провели две контрольные игры, которые по решению тренерского штаба не транслировались в прямом эфире. "Динамовцы" разгромили "Динамо" (Бухарест) со счетом 4:1, а также победили вторую команду "Вольфсберга" из Австрии (8:0). Кроме того, киевляне обыграли ФК "Триглав" Крань из Словении (9:0).

Напомним, фанаты с разочарованием восприняли решение тренерского штаба "Динамо" не проводить трансляции контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что многолетний лидер киевской команды Денис Бойко все же решил сменить клуб.