"Динамо" — "Янг Бойз": онлайн відеотрансляція матчу

Біло-сині проведуть черговий спаринг на австрійському зборі

У четвертому матчі в рамках літнього тренувального збору, що проходить в Австрії, київське "Динамо" зіграє з одним із найуспішніших швейцарських клубів — "Янг Бойз". Напередодні Біло-Сині присоромили турецький "Фенербахче", який вирушив на товариський турнір до Санкт-Петербурга (рф).

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Янг Бойз" буде доступна на YouTube-каналі київського клубу. Зустріч відбудеться у середу, 12 липня, на стадіоні Tissot-Arena у місті Біль. Початок поєдинку — о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Янг Бойз"

Київське "Динамо" проводить перший літній збір в Австрії. Напередодні Біло-Сині провели дві контрольні ігри, які за рішенням тренерського штабу не транслювалися у прямому ефірі. "Динамівці" розгромили "Динамо" (Бухарест) з рахунком 4:1, а також перемогли другу команду "Вольфсберга" з Австрії (8:0). Крім того, кияни обіграли ФК "Триглав" Крань зі Словенії (9:0).

Нагадаємо, фанати із розчаруванням сприйняли рішення тренерського штабу "Динамо" не проводити трансляції контрольних матчів.

Раніше повідомлялося, що багаторічний лідер київської команди Денис Бойко все ж таки вирішив змінити клуб.