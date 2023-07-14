В сборной Украины может появиться 26-летний защитник из Англии: в УАФ начали переговоры

Футболист в свое время поиграл за сборную Англии по футзалу

Защитник "Вулвергемптона" Макс Килман все еще может получить право выступать за сборную Украины.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке", Украинская ассоциация футбола вернулась к этому вопросу, хотя первая попытка заявить игрока оказалась безуспешной.

"Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.

Была информация, что "Наполи" предлагал "Вулвергемптону" 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", — сказал журналист.

Напомним, что у Килмана есть украинские корни. Ему запретили играть за сборную Украины из-за того, что он играл за сборную Англии по футзалу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в свое время этим игроком интересовался "Манчестер Юнайтед".