Укр

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать украинца

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Макс Килман Новость обновлена 20 января 2022, 12:54
Макс Килман

Украинский футболист может пополнить ряды английского гранда.

"Манчестер Юнайтед", который провалил домашнюю игру против "Вулверхэмптона" (0:1), может получить усиление из стана "Волков", в частности "Красные дьяволы" проявляют интерес к англичанину с украинским паспортом Максу Килману.

Об этом сообщает 90min.

По информации источника, МЮ провел встречу, на которой обсуждался план развития команды под руководством Ральфа Рангника. На мероприятии был затронут вопрос об усилении состава команды. Отмечается, что клуб заинтересован в подписании центрального защитника "Вулверхэмптона" Килмана, который проводит отличный сезон.

В текущей кампании 24-летний Макс сыграл в 23 матчах за команду, отметившись одним голом.

Напомним, Килман хотел выступать за сборную Украины и даже сделал украинский паспорт, однако футзальное прошлое (футболист выступал за сборную Англии в этом виде спорта) не позволило Максу попасть в команду Андрея Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал выпад в сторону Лионеля Месси из-за "Золото мяча".

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #Макс Килман
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