"Манчестер Юнайтед" хоче підписати українця

Український футболіст може поповнити лави англійського гранду.

"Манчестер Юнайтед", який провалив домашню гру проти "Вулверхемптона" (0:1), може отримати посилення зі стану "Вовків", зокрема "Червоні дияволи" проявляють інтерес до англійця з українським паспортом Макса Кілмана.

Про це повідомляє 90min.

За інформацією джерела, МЮ провів зустріч, де обговорювався план розвитку команди під керівництвом Ральфа Рангніка. На заході було порушено питання посилення складу команди. Зазначається, що клуб зацікавлений у підписанні центрального захисника "Вулверхемптону" Кілмана, який проводить чудовий сезон.

У поточній кампанії 24-річний Макс зіграв у 23 матчах за команду, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, Кілман хотів виступати за збірну України й навіть зробив український паспорт, проте футзальне минуле (футболіст виступав за збірну Англії у цьому виді спорту) не дозволило Максу потрапити до команди Андрія Шевченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зробив випад у бік Ліонеля Мессі через "Золотий м’яч".