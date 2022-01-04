Капітан Роналду провалив гру в Англії (відео)

Португалець провів невдалий поєдинок в АПЛ.

У матчі 21-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 "Манчестер Юнайтед" приймав "Вулвергемптон", а португальський форвард МЮ Кріштіану Роналду вперше вийшов на поле з капітанською пов’язкою після свого повернення до команди.

Зустріч проходила у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" та завершилася з рахунком 0:1. "Вовки" володіли великою перевагою в цій грі, а переможний гол на свій рахунок записав португалець Жуан Моутінью. КріРо в цьому матчі ледь не віддав гольову передачу на суперника, а також кілька разів невдало працював з м’ячем, попри статус одного з найтехнічніших футболістів світу. Схоже, роки беруть своє.

Відео фейлів Кріштіану Роналду у матчі "Манчестер Юнайтед" — "Вулвергемптон":

Відеоогляд матчу "Манчестер Юнайтед" — "Вулвергемптон":

Додамо, що востаннє Кріштіану виходив на гру з капітанською пов’язкою "Червоних Дияволів" ще 2008 року.

У сезоні 2021/22 36-річний Роналду провів 22 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись 14 голами та трьома асистами.

Раніше "телеграф" повідомляв, що Роналду неоднозначно відреагував на перемогу Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м’яч-2021".