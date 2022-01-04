Укр

Капитан Роналду провалил матч в Англии (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Криштиану Роналду провалил матч с "Вулверхэмптоном" Новость обновлена 04 января 2022, 13:16
Криштиану Роналду провалил матч с "Вулверхэмптоном"

Португалец провел неудачный матч в АПЛ.

В матче 21-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон", а португальский форвард МЮ Криштиану Роналду впервые вышел на поле с капитанской повязкой после своего возращения в команду.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 0:1. "Волки" владели подавляющим преимуществом в этой игре, а победный гол на свой счет записал португалец Жуан Моутинью. КриРо в этом матче едва не отдал голевую передачу на соперника, а также несколько раз неудачно работал с мячом, несмотря на статус одного из самых техничных футболистов мира. Похоже, годы берут свое.

Видео фейлов Криштиану Роналду в матче "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон":

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон":

Добавим, что в последний раз Криштиану выходил на игру с капитанской повязкой "Красных Дьяволов" еще в 2008 году.

В сезоне 2021/22 36-летний Роналду провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 14 голами и тремя ассистами.

Ранее "телеграф" сообщал, что Роналду неоднозначно отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2021".

Теги:
#Футбол #Криштиану Роналду #ФК Манчестер Юнайтед #АПЛ #ФК Вулверхэмптон
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