Капитан Роналду провалил матч в Англии (видео)

Португалец провел неудачный матч в АПЛ.

В матче 21-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон", а португальский форвард МЮ Криштиану Роналду впервые вышел на поле с капитанской повязкой после своего возращения в команду.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 0:1. "Волки" владели подавляющим преимуществом в этой игре, а победный гол на свой счет записал португалец Жуан Моутинью. КриРо в этом матче едва не отдал голевую передачу на соперника, а также несколько раз неудачно работал с мячом, несмотря на статус одного из самых техничных футболистов мира. Похоже, годы берут свое.

Видео фейлов Криштиану Роналду в матче "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон":

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон":

Добавим, что в последний раз Криштиану выходил на игру с капитанской повязкой "Красных Дьяволов" еще в 2008 году.

В сезоне 2021/22 36-летний Роналду провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 14 голами и тремя ассистами.

Ранее "телеграф" сообщал, что Роналду неоднозначно отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2021".