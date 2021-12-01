Роналду зробив випад через Мессі та "Золотий м’яч"
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Зоряний португалець відреагував на голосування.
Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на перемогу Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м’яч-2021".
Зірковий португалець залишив короткий коментар під фанатським постом у Instagram.
На фанатській сторінці форварда було опубліковано пост про дивне голосування за нагороду. У ньому перераховувалися всі регалії Кріштіану у 2021 році, а також зазначалося, що саме португалець мав скласти конкуренцію поляку Роберту Левандовські у боротьбі за 1-2 місця у голосуванні від France Football. У пості висловили подив тому, що КріРо став лише шостим. Роналду на це коротко відреагував.
"Факт", — написав португалець під постом і зібрав майже 100 тисяч лайків.
Додамо, футбольний світ також вважає, що Мессі незаслужено виграв нагороду. Більшість бачила переможцем Левандовскі, який хоч і не виграв нічого на міжнародній арені, але стабільно забивав величезну кількість голів у "Баварії".
Додамо, що Мессі виграв 7-й ЗМ у кар’єрі. У Кріштіану — 5 "Золотих м’ячів". Португалець відмовився від відвідування церемонії.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому нагороду отримав аргентинець, а не поляк. Сам Мессі вважає, що Роберт гідний індивідуальної нагороди.
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