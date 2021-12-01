Роналду сделал выпад из-за Месси и "Золотого мяча"

Звездный португалец отреагировал на голосование.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2021".

Звездный португалец оставил краткий комментарий под фанатским постом в Instagram.

На фанатской страничке форварда был опубликован пост о странном голосовании за награду. В нем перечислялись все регалии Криштиану в 2021 году, а также отмечалось, что именно португалец должен был составить конкуренцию поляку Роберту Левандовски в борьбе за 1-2 места в голосовании от France Football. В посте выразили недоумение тому, что КриРо стал лишь шестым. Роналду на это отреагировал кратко.

"Факт", — написал португалец под постом и собрал почти 100 тысяч лайков.

Криштиану Роналду недоволен своим 6-м местом в борьбе за "Золотой мяч-2021"

Добавим, футбольный мир также считает, что Месси незаслуженно выиграл награду. Большинство видели в качестве победителя Левандовски, который хоть и не выиграл ничего на международной арене, но стабильно забивал огромное число голов в "Баварии".

Добавим, что Месси выиграл 7-й ЗМ в карьере. У Криштиану — 5 "Золотых мячей". Португалец отказался от посещения церемонии.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему награду получил аргентинец, а не поляк. Сам Месси считает, что Роберт достоин индивидуальной награды.