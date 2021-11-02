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Українець Кілман, якого хотіли бачити у збірній України, забив дебютний гол у чемпіонаті Англії (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Макс Кілман Новина оновлена 02 листопада 2021, 13:52
Макс Кілман

Макс Кілман вперше відзначився голом на такому рівні.

У понеділок, 1 листопада, у 10-му турі Англійської прем’єр-ліги "Вулверхемптон" приймав "Евертон". Зустріч відбулася на стадіоні "Молінью" і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Один із голів записав на свій рахунок центральний захисник "Вовків" Макс Кілман, який є українцем за походженням. На 28-й хвилині зустрічі 23-річний футболіст Кілман пробив головою точно в ціль після подачі з кутового. Таким чином, Макс забив свій дебютний гол в АПЛ. Також за господарів відзначився Рауль Хіменес, а у гостей Алекс Івобі.

Відеоогляд матчу "Вулверхемптон" — "Евертон":

Зазначимо, ініціатором виклику Макса Кілмана до збірної України був тренерський штаб національної команди на чолі з Андрієм Шевченком. Футболіст, мати якого є українкою, а батько росіянином, погодився виступати за "Жовто-синіх" та отримав українське громадянство. Однак завадило новоспеченому українцеві отримати виклик до збірної футзальне минуле. Кілман встиг зіграти 25 матчів за збірну Англії з футзалу та за правилами ФІФА не має права грати за іншу футбольну збірну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в АПЛ був забитий "чарівний" гол.

Теги:
#Футбол #Збірна України #АПЛ #ФК Вулверхемптон #Макс Кілман
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