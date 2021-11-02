Украинец Килман, которого хотели видеть в сборной Украины, забил дебютный гол в чемпионате Англии (видео)

Макс Килман впервые отметился голом на таком уровне.

В понедельник, 1 ноября, в 10-м туре Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Эвертон". Встреча состоялась на стадионе Молинью и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Один из голов записал на свой счет центральный защитник "Волков" Макс Килман, который является украинцем по происхождению. На 28-й минуте встречи 23-летний футболист Килман пробил головой точно в цель после подачи с углового. Таким образом, Макс забил свой дебютный гол в АПЛ. Также за хозяев отличился Рауль Хименес, а у гостей — Алекс Ивоби.

Видеообзор матча "Вулверхэмптон" — "Эвертон":

Отметим, инициатором вызова Макса Килмана в сборную Украины был тренерский штаб национальной команды во главе с Андреем Шевченко. Футболист, мать которого является украинкой, а отец россиянином, согласился выступать за "Желто-синих" и получил украинское гражданство. Однако помешало новоиспеченному украинцу получить вызов в сборную футзальное прошлое. Килман успел сыграть 25 матчей за сборную Англии по футзалу и по правилам ФИФА не имеет права играть за другую футбольную сборную.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в АПЛ был забит "волшебный" гол.