У збірній України може з’явитися 26-річний захисник із Англії: в УАФ розпочали переговори

Футболіст свого часу пограв за збірну Англії з футзалу

Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман все ще може отримати право виступати за збірну України.

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке", Українська асоціація футболу повернулася до цього питання, хоча перша спроба заявити гравця виявилася безуспішною.

"Я так думаю, що тренерський склад трохи вивчатиме Кілмана як футболіста і паралельно наші функціонери звертатимуться до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман уже все.

Була інформація, що "Наполі" пропонував "Вулвергемптону" 35 мільйонів євро за нього. Мені здається, якщо не останній клуб Серії А пропонує за нього 35 мільйонів, то гравець того вартий", — сказав журналіст.

Нагадаємо, що Кілман має українське коріння. Йому заборонили грати за збірну України через те, що він грав за збірну Англії з футзалу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свого часу цим гравцем цікавився "Манчестер Юнайтед".