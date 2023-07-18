Кубок України з футболу повертається: коли пройде жеребкування

Кубок України по 13 разів вигравали Шахтар та Динамо

У сезоні 2023/2024 в Україні проводитимуть розіграш національного кубка. Минулого сезону змагання не були дограні через початок повномасштабної війни.

Як повідомили у Телеграм-каналі "Український футбол з низів", жеребкування перших двох раундів Кубка України відбудеться 21 липня о 13:00.

Цікаво, що поки що учасників змагань визначено не до кінця. Тому на цьому етапі невідомо, які команди зіграють на початкових стадіях турніру.

Відомо, що базова дата першого етапу – 29 липня, а другого етапу – 2 серпня.

Рекордсменами за кількістю перемог у Кубку України є донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Вони вигравали турнір по 13 разів. Ще дві перемоги на рахунку одеського "Чорноморця". Разом турнір вигравали полтавська "Ворскла" та сімферопольська "Таврія".

Нагадаємо, новий розіграш Прем’єр-ліги України стартує 28 липня. У стартовому матчі першості зіграють київська "Оболонь" та "Колос".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" вирішило віддати двох своїх перспективних гравців до іншого клубу УПЛ.