"Динамо" відправило двох футболістів своєму конкурентові в УПЛ

Київське "Динамо" продовжує формувати склад на майбутній сезон, і тренерський штаб столичної команди прийняв рішення позбутися ще двох футболістів.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі, захисник киян Антон Боль та хавбек Олександр Яцик у новому сезоні гратимуть у лавах конкурентів киян — луганській "Зорі".

"Динамівці" Олександр Яцик та Антон Боль у найближчий сезон проведуть в орендах. Обидва завтра вирушать набиратися досвіду до "Зорі". Там їм обіцяють ігрову практику", – зазначив він.

Цікаво, що у зворотному напрямку до київського "Динамо" повернулися півзахисники Володимир Бражко та Сергій Булеца. Обидва спробують закріпитись у складі київської команди.

До речі, щодо Булеци вже є рішення головного тренера киян Мірчі Луческу. Як повідомляв журналіст Ігор Циганик, румунський фахівець не бачить цього футболіста у команді і незабаром він змінить клубну прописку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Луческу може залишити київську команду вже після закінчення нового сезону.