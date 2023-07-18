Луческу незабаром піде, його замінить легенда "Динамо": журналіст озвучив цікаві деталі

Журналіст назвав ім’я наступного наставника киян

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу незабаром покине столичну команду та завершить кар’єру.

Про це в ефірі програми "Циганик LIVE" заявив журналіст Ігор Циганик.

За його словами, румунський тренер відпрацює свій контракт, який закінчується 2024 року, але продовжувати його не буде.

"Я на 99% упевнений, що наступний сезон — останній у тренерській кар’єрі Луческу. Для Луческу буде принципово виграти якийсь турнір і поїхати додому з кубком.

Якщо сезон буде невдалим, кінець кар’єри буде "змащений". Це розуміють і футболісти. Луческу ще взимку розмовляв із Ярмоленком, але тоді був контракт. Тепер Ярмоленко повернувся. Луческу дуже розраховує на нього і хоче, щоб його харизма витягла молодих гравців на наступний рівень", — сказав журналіст.

Циганик упевнений, що навіть Ліга конференцій, куди пробилося "Динамо", залишається важливим турніром для румунського тренера.

"А там ще потрібно пройти два раунди кваліфікації, потрібно розподіляти сили. Чемпіонат, Кубок України повертається. У ЛК можуть бути дуже серйозні суперники, тому "розмазувати" цей турнір не можна", — додав він.

На завершення Циганик висловив думку, що після Луческу "Динамо" очолить Олександр Шовковський, який зараз перебуває у тренерському штабі киян.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Луческу вказав на вихід одному із гравців "Динамо".