"Розбиратиму на полички": Ярмоленко вже отримав "погрози" від легенди "Динамо"
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Колишньому лідеру "Динамо" слід виправдовувати очікування вболівальників
Легенда київського "Динамо" Віктор Леоненко чекає на яскраву гру від вінгера Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся до столичної команди.
У своєму Телеграм-каналі він написав, що жорстко критикуватиме футболіста, якщо той не виправдає очікувань.
"Прочитав інтерв’ю Ярмоленко. Андрюха, я тобі вже зараз допомагатиму, тому що ти визнав, що в тебе нічого не вийшло закордоном. Тут потрібна сміливість. Не обманював, хоча зараз дуже складно обманювати когось. Я підтримуватиму тебе в усіх починаннях.
Але не грай погано, бо, сам знаєш, я тебе розбиратиму "на полички". Тим більше, що на тебе сподіваються", – зазначив Леоненко.
Як відомо, капітан збірної України повернувся до столичної команди цього літа. "Динамо" він дістався абсолютно безкоштовно і підписав контракт на 2 роки.
Вже відомо, що після завершення кар’єри футболіста Ярмоленку запропонують у клубі посаду спортивного директора.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму недавньому інтерв’ю Ярмоленко вирішив порівняти себе із легендами світового футболу.