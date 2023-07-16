"Розбиратиму на полички": Ярмоленко вже отримав "погрози" від легенди "Динамо"

Колишньому лідеру "Динамо" слід виправдовувати очікування вболівальників

Легенда київського "Динамо" Віктор Леоненко чекає на яскраву гру від вінгера Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся до столичної команди.

У своєму Телеграм-каналі він написав, що жорстко критикуватиме футболіста, якщо той не виправдає очікувань.

"Прочитав інтерв’ю Ярмоленко. Андрюха, я тобі вже зараз допомагатиму, тому що ти визнав, що в тебе нічого не вийшло закордоном. Тут потрібна сміливість. Не обманював, хоча зараз дуже складно обманювати когось. Я підтримуватиму тебе в усіх починаннях.

Але не грай погано, бо, сам знаєш, я тебе розбиратиму "на полички". Тим більше, що на тебе сподіваються", – зазначив Леоненко.

Як відомо, капітан збірної України повернувся до столичної команди цього літа. "Динамо" він дістався абсолютно безкоштовно і підписав контракт на 2 роки.

Вже відомо, що після завершення кар’єри футболіста Ярмоленку запропонують у клубі посаду спортивного директора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму недавньому інтерв’ю Ярмоленко вирішив порівняти себе із легендами світового футболу.