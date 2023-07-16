"Буду разбирать на полочки": Ярмоленко уже получил "угрозы" от легенды "Динамо"
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Бывшему лидеру "Динамо" следует оправдывать ожидания болельщиков
Легенда киевского "Динамо" Виктор Леоненко ожидает яркой игры от вингера Андрея Ярмоленко, которы недавно вернулся в столичную команду.
В своем Телеграм канале он написал, что будет жестко критиковать футболиста, если тот не оправдает ожиданий.
"Прочитал интервью Ярмоленко. Андрюха, я тебе уже сейчас буду помогать, потому что ты признал, что у тебя ничего не получилось заграницей. Здесь нужна смелость. Не обманывал, хотя сейчас очень сложно обманывать кого-то. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях.
Но не играй плохо, потому что, сам знаешь, тебя буду разбирать "на полочки". Тем более что на тебя надеются", – отметил Леоненко.
Как известно, капитан сборной Украины вернулся в столичную команду этим летом. "Динамо" он достался абсолютно бесплатно и и подписал контракт на 2 года.
Уже известно, что после завершении карьеры футболиста Ярмоленко предложат в клубе должность спортивного директора.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем недавнем интервью Ярмоленко решил сравнить себя с легендами мирового футбола.