На вихід: Луческу поставив хрест на майбутньому відомого футболіста у "Динамо"

Два останні сезони футболіст провів в оренді в луганській "Зорі"

Наставник "Динамо" Мірча Луческу не розраховує в майбутньому на хавбека команди Сергія Булецу.

Про це в ефірі ютуб-каналу FootballHub заявив журналіст Ігор Циганик.

Він зазначив, що румунський тренер навіть не випускає хавбека в контрольних матчах на зборах в Австрії.

"Булеца гравець Динамо, але важко йому знайти позицію на полі. Це футболіст, який може творити, але має деякі проблеми з відбором, з відпрацюванням назад. Йому вже давали шанс у "Динамо", але проявити він себе не може.

Я прогнозую, що Булеца піде в оренду або його продадуть, бо замінити Буяльського чи Шапаренка йому навряд чи вдасться. На флангах серйозна конкуренція", — сказав Ціганик.

Зазначимо, що Булеца ніколи не був ключовим гравцем столичної команди, а два останні сезони він провів в оренді в луганській "Зорі", де був одним з лідерів команди.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Луческу висловився про своє майбутнє у "Динамо". За словами фахівця, він нікого не збирається зраджувати і продовжить працювати з командою.