На выход: Луческу поставил крест на будущем известного футболиста в "Динамо"

Два последних сезона футболист провел в аренде в луганской "Заре"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает в будущем на хавбека команды Сергея Булецу.

Об этом в эфире ютуб-канала FootballHub заявил журналист Игорь Цыганык.

Он обратил внимание, что румынский тренер даже не выпускает хавбека в контрольных матчах на сборах в Австрии.

"Булеца игрок Динамо, но тяжело ему найти позицию на поле. Это футболист, который может творить, но у него есть некоторые проблемы с отбором, с отработкой назад. Ему уже давали шанс в "Динамо", но проявить он себя не может.

Я прогнозирую, что Булеца уйдет в аренду или его продадут, потому что заменить Буяльского или Шапаренко ему вряд ли удастся. На флангах серьезная конкуренция", — сказал Циганык.

Отметим, что Булеца никогда не являлся ключевым игроком столичной команды, а два последних сезона он провел в аренде в луганской "Заре", где являлся одним из лидеров команды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Луческу высказался о своем будущем в "Динамо". По словам специалиста, он никого не собирается предавать и продолжит работать с командой.