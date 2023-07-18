Луческу скоро уйдет, его заменит легенда "Динамо": журналист озвучил интересные детали

Журналист назвал имя следующего наставника киевлян

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу вскоре покинет столичную команду и завершит карьеру.

Об этом в эфире программы Цыганик LIVE заявил журналист Игорь Цыганык.

По его словам, румынский тренер отработает свой контракт, истекающий в 2024 году, но продлевать его не будет.

"Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. Для Луческу будет принципиально выиграть какой-нибудь турнир и поехать домой с кубком.

Если сезон будет неудачным, конец карьеры будет "смазан". Это понимают и футболисты. Луческу еще зимой говорил с Ярмоленко, но тогда был контракт. Теперь Ярмоленко вернулся. Луческу очень рассчитывает на него и хочет, чтобы его харизма вытащила молодых игроков на следующий уровень", — сказал журналист.

Цыганык уверен, что даже Лига конференций, куда пробилось "Динамо", остается важным турнирном для румынского тренера.

"А там еще нужно пройти два раунда квалификации, нужно распределять силы. Чемпионат, Кубок Украины возвращается. У ЛК могут быть очень серьезные соперники, поэтому "размазывать" этот турнир нельзя", — добавил он.

В завершении Цыганык выразил мнение, что после Луческу "Динамо" возглавит Александр Шовковский, который сейчас находится в тренерском штабе киевлян.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Луческу указал на выход одному из игроков "Динамо".