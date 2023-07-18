"Динамо" отправило двух футболистов своему конкуренту в УПЛ

Киевское "Динамо" продолжает формировать состав на предстоящий сезон, и тренерский штаб столичной команды принял решение избавиться еще от двух футболистов.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, защитник киевлян Антон Боль и хавбек Александр Яцык в новом сезоне будут играть в рядах конкурентов киевлян — луганской "Заре".

"Динамовцы" Александр Яцык и Антон Боль в ближайший сезон проведут в арендах. Оба завтра отправятся набираться опыта в "Зарю". Там им обещают игровую практику", – отметил он.

Интересно, что в обратном направлении в киевское "Динамо" вернулись полузащитники Владимир Бражко и Сергей Булеца. Оба попытаются закрепиться в составе киевской команды.

К слову, по Булеце уже есть решение главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Как сообщал журналист Игорь Цыганык, румынский специалист не видит этого футболиста в команде и вскоре он сменит клубную прописку.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Луческу может покинуть киевскую команду уже по окончанию нового сезона.