"Шахтар" купив 18-річного бразильця: він зі старту видав потужну промову про Україну

Юний футболіст ще не грав за дорослі клуби

Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер 18-річного бразильського вінгера Невертона.

У прес-службі "гірників" повідомили, що контракт із юним футболістом розрахований на п’ять років.

Бразильський "Сан-Паулу" отримав від чемпіона України 3,7 мільйонів євро за свого вихованця.

Зазначимо, що Невертон жодного разу не зіграв за першу команду "Сан-Паулу". Він був гравцем юнацького складу U-17, за який забив 18 голів у 28 матчах.

Після підписання контракту з донецьким клубом молодий бразилець не упустив можливості та висловив слова підтримки Україні.

"Я вже давно знаю "Шахтар", стежив за клубом ще з часів, коли тут грав мій співвітчизник Дентіньо. Це дуже відомий клуб, який дійсно добре знають у Бразилії, і який заслуговує на те, щоб досягти великого успіху…

Я хотів би сказати, що бажаю Україні найкращого, а це означає, що ми разом у цій боротьбі", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фанати "Шахтаря" виступили проти призначення до команди скандального тренера, який раніше був гравцем клубу.