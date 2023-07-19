"Боже, яка ганьба": фанати обурені призначенням у "Шахтар" скандального тренера

Фанати не розуміють рішення керівництва клубу

Уболівальники донецького "Шахтаря" оперативно відреагували на інформацію про те, що до нового тренерського штабу команди увійшов колишній гравець клубу Олексій Гай.

У соціальних мережах фанати української команди нагадали про те, чим "прославився" цей фахівець.

"Гай — російський чорт", — написали ультрас "гірників" з руху "Кроти".

Зокрема, йому пригадали те, що свого часу 2014 року він відмовився одягати футболку з написом "Слава української армії".

Крім того, скандальний екс-футболіст не підтримував декомунізацію в Україні, а Бандеру та Шухевича своїм інтерв’ю назвав ворогами.

Вболівальники обурюються, як керівництво "Шахтаря" могло запросити до клубу такого скандального фахівця.

Донедавна Гай працював в одеському "Чорноморці" на посаді помічника головного тренера. Тепер же, за ще неофіційною інформацією, він повернувся до "Шахтаря".

Раніше "Телеграф" писав про те, що цього літа "Шахтар" призначив на посаду головного тренера Патріка ван Леувена, який змінив у клубі Ігора Йовічевіча.