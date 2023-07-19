Був свідком війни, але готовий їхати грати у росію: екс-гравець "Шахтаря" переходить до "Зеніту"

Бразильця купили у "Шахтар" за 12 мільйонів

Колишній форвард донецького "Шахтаря" Давид Нерес почав вести переговори про можливий перехід із "Бенфіки" до російського "Зеніту".

Як пишуть росЗМІ, чемпіон Росії активно контактує з бразильським футболістом.

У 26-річному Нересі росіяни бачать заміну для бразильців Малкому та Клаудіньо, які влітку можуть покинути "Зеніт".

Нерес виступає за "Бенфіку" з 2022 року, а до цього півроку він провів у "Шахтарі", але дебютувати за донецький клуб так і не зумів. Причиною стала кривава війна, яку росіяни розв’язали проти України 24 лютого 2022 року.

До переходу до "Шахтаря" Нерес грав за "Аякс", якому "гірники" заплатили 12 мільйонів євро.

Його угода з "Бенфікою" розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону бразилець провів 48 матчів за португальську команду, в яких забив 12 голів та віддав 16 результативних передач.

Раніше "Телеграф" писав про те, що до нового тренерського штабу донецького "Шахтаря" увійшов колишній гравець клубу Олексій Гай, який свого часу припускав дивні висловлювання про російського агресора.