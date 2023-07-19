Бразильца купили в "Шахтер" за 12 миллионов

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Давид Нерес начал вести переговоры о возможном переходе из "Бенфики" в российский "Зенит".

Как пишут росСМИ, чемпион россии активно контактирует с бразильским футболистом.

В 26-летнем Нересе россияне видят замену для бразильцев Малкома И Клаудиньо, которые летом могут покинуть "Зенит".

Нерес выступает за "Бенфику" с 2022 года, а до этого он полгода провёл в "Шахтёре", но дебютировать за донецкий клуб так и не сумел. Причиной стала кровавая война, которую россияне развязали против Украины 24 февраля 2022 года.

До перехода в "Шахтер" Нерес играл за "Аякс", которому "горняки" заплатили 12 миллионов евро.

Его соглашение с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне бразилец провел 48 матчей за португальскую команду, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в новый тренерский штаб донецкого "Шахтера" вошел бывший игрок клуба Алексей Гай, который в свое время допускал странные высказывания о российском агрессоре.