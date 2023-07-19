"Боже, какой позор": фанаты возмущены назначением в "Шахтера" скандального тренера
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Фанаты не понимают решения руководства клуба
Болельщики донецкого "Шахтера" оперативно отреагировали на информацию о том, что в новый тренерский штаб команды вошел бывший игрок клуба Алексей Гай.
В социальных сетях фанаты украинской команды напомнили о том, чем "прославился" этот специалист.
"Гай — российский черт", — написали ультрас "горняков" из движения "Кроты".
В частности, ему припомнили то, что в свое время в 2014 году он отказался одевать футболку с надписью "Слава украинской армии".
Кроме того, скандальный экс-футболист не поддерживал декоммунизацию в Украине, а Бандеру и Шухевича а своем интервью назвал врагами.
Болельщики возмущаются, как руководство "Шахтера" могло пригласить в клуб такого скандального специалиста.
До недавних пор Гай работал в одесском "Черноморце" в должности помощника главного тренера. Теперь же, по еще неофициальной информации, он вернулся в "Шахтера".
Ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом "Шахтер" назначил на должность главного тренера Патрика ван Леувена, который сменил в клубе Игора Йовичевича.