"Боже, какой позор": фанаты возмущены назначением в "Шахтера" скандального тренера

Фанаты не понимают решения руководства клуба

Болельщики донецкого "Шахтера" оперативно отреагировали на информацию о том, что в новый тренерский штаб команды вошел бывший игрок клуба Алексей Гай.

В социальных сетях фанаты украинской команды напомнили о том, чем "прославился" этот специалист.

"Гай — российский черт", — написали ультрас "горняков" из движения "Кроты".

В частности, ему припомнили то, что в свое время в 2014 году он отказался одевать футболку с надписью "Слава украинской армии".

Кроме того, скандальный экс-футболист не поддерживал декоммунизацию в Украине, а Бандеру и Шухевича а своем интервью назвал врагами.

Болельщики возмущаются, как руководство "Шахтера" могло пригласить в клуб такого скандального специалиста.

До недавних пор Гай работал в одесском "Черноморце" в должности помощника главного тренера. Теперь же, по еще неофициальной информации, он вернулся в "Шахтера".

Ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом "Шахтер" назначил на должность главного тренера Патрика ван Леувена, который сменил в клубе Игора Йовичевича.