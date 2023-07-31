Він грав із Мессі: "Шахтар" готує повернення легенди українського футболу

"Шахтарю" потрібно домовитись із клубом українця

Колишній гравець збірної України Дмитро Чигринський може повернутися до донецького "Шахтаря".

Як повідомили в ефірі "ТаТоТаке", український клуб уже розпочав переговори зі своїм колишнім гравцем.

Ініціатором переходу є Даріо Срна, який уже поспілкувався із 36-річним футболістом та отримав від нього згоду.

Тепер же "Шахтарю" треба домовитись із клубом українця "Іонкісом".

Трансфер Чигринського виглядає дуже реальним, якщо зважати на той факт, що ключовий захисник "Шахтаря" Валерій Бондар отримав перелом ключиці.

До речі, "Шахтар" — не єдиний клуб, який цікавиться Чигринським. Колишній гравець "Барселони" має пропозиції з Греції, Кіпру, Індонезії та Індії.

При цьому сам футболіст нещодавно казав, що повертатися до України не готовий.

Нагадаємо, що Чигринський провів один сезон у "Барселоні", яка купила українця у "Шахтаря" за 25 мільйонів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фанати "Шахтаря" виступили проти призначення до команди скандального тренера, який раніше був гравцем клубу.