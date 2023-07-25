Правильний вибір: екс-легіонер "Шахтаря" відмовився від переходу до російського клубу

Бразильцеві не цікавий клуб країни-окупанта

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Давид Нерес не поїде грати у російський чемпіонат.

Як пише A Bola, у послугах 26-річного бразильського вінгера був зацікавлений чемпіон країни "Зеніт".

Росіяни були готові заплатити за бразильця 30 мільйонів євро. У ньому бачили заміну своєму лідеру Малкому, який перебрався до "Аль-Хілялю" за 60 мільйонів євро.

До речі, проти такого трансферу виступила сама "Бенфіка". Клуб погодився продати гравця, але лише за 100 мільйонів, що не підходить "Зеніту".

Сам же гравець дав зрозуміти, що переїзд у російський чемпіонат його не цікавить, адже свого часу він був змушений покинути "Шахтар" через агресію росії. Крім того, бразильцеві не подобається той факт, що "Зеніт" не грає у єврокубках через санкції УЄФА.

Минулого сезону Нерес провів за "Бенфіку" 48 матчів, у яких записав до свого активу 12 голів та 16 результативних передач.

До "Шахтаря" він перебрався на початку 2022 року, але так за команду і не дебютував, бо в Україні розпочалася повномасштабна війна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно бійці ЗСУ передали полум’яний "привіт" "Зеніту".