"Цоя спаплюжили і до Талькова дісталися": фанати "Зеніту" зганьбилися з акцією про війну в Україні

Навіть росіяни здивовані діями уболівальників російського клубу

Ультрас "Зеніту" влаштували акцію на згадку про вболівальників-окупантів пітерського клубу, які знайшли свою смерть на війні проти України. Напередодні турецький "Фенербахче" подався до "Зеніту" на товариський турнір.

Фанати "Зеніту" під час матчу за Суперкубок рф проти ЦСКА (0:0, 5:4 за пенальті) розгорнули банер зі словами з пісні Ігоря Талькова "Я повернуся": "И, поверженный в бою, я воскресну и спою". У цей час на трибунах також було видно портрети загарбників, ліквідованих в Україні. Про це повідомляє sports.ru.

У мережі розкритикували цей перфоманс уболівальників "Зеніту", адже пісня Талькова має антивоєнний характер, а ультрас використовували рядки з неї для пропаганди так званої "сво". Російські користувачі масово звинувачують уболівальників "Зеніту" у невігластві.

Ультрас Зеніта використали рядки з пісні Ігоря Талькова для пропаганди війни

Наприклад, один користувач вважає, що Тальков перекинувся б у труні, дізнавшись, як використовують його пісню. Ще один росіянин зазначив, що російська пропаганда вже зганьбила пам’ять Віктора Цоя, використавши його пісні для своїх мерзенних цілей, а тепер справа дійшла до творів Талькова.

Також у мережі висміяли відомий пропагандистський наратив кремля про "потерь нет".

Довідка : Ігор Тальков – радянський рок-музикант, співак, автор пісень, гітарист, кіноактор та письменник. 6 жовтня 1991 року був убитий у палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі за так і не з’ясованих обставин.

Нагадаємо, нещодавно "Зеніт" зганьбився з трансфером футболіста.

Раніше бразильський гравець розповів, що перейшов до "Зеніту" заради Ліги чемпіонів, при цьому всі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань.