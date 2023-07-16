"Цоя замарали и до Талькова добрались": фанаты "Зенита" опозорились с акцией про войну в Украине

Даже россияне находятся в недоумении от действий болельщиков российского клуба

Ультрас "Зенита" устроили акцию в память о болельщиках-оккупантах питерского клуба, которые нашли свою смерть на войне против Украины. Накануне турецкий "Фенербахче" отправился к "Зениту" на товарищеский турнир.

Фанаты "Зенита" во время матча за Суперкубок рф против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) развернули баннер со словами из песни Игоря Талькова "Я вернусь": "И, поверженный в бою, я воскресну и спою". В это время на трибунах также были видны портреты захватчиков, ликвидированных в Украине. Об этом сообщает sports.ru.

В сети раскритиковали данный перфоманс болельщиков "Зенита", ведь песня Талькова несет антивоенный характер, а ультрас использовали строки из нее для пропаганды так называемой "сво". Российские пользователи массово обвиняют болельщиков "Зенита" в невежестве.

Ультрас Зенита использовали строки из песни Игоря Талькова для пропаганды войны

К примеру, один пользователь, считает, что Тальков перевернулся бы в гробу, узнав, как используют его песню. Еще один россиянин отметил, что российская пропаганда уже опорочила память Виктора Цоя, использовав его песни для своих гнусных целей, а теперь дело дошло до произведений Талькова.

Также в сети высмеяли известный пропагандистский нарратив кремля про "потерь нет".

Справка: Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, киноактер и писатель. 6 октября 1991 года был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге при так и не выясненных обстоятельствах.

Напомним, недавно "Зенит" опозорился с трансфером футболиста.

Ранее бразильский игрок рассказал, что перешел в "Зенит" ради Лиги чемпионов, при этом все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.