Игрок с 2020 года выступает в рф

Защитник российского "Оренбурга" и Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович высказался о президенте рф владимире путине, который развязал большую войну в Европе.

Соответствующее интервью футболиста доступно на сайте РБ Спорт. Игрок признался, что не следит за политикой, однако в Боснии, по словам Ренато, путина считают одним из сильнейших лидеров, а рф — одной из сильнейших стран мира.

– Я не сильно слежу за политикой в россии. Знаю только путина.

– Что про него знаете?

– Я знал про него еще до приезда в россию. Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире. О нем пишут везде каждый день.

Как в Боснии говорят журналисты, он очень секретный человек, так что много информации о нем у меня нет, – сказал боснийский футболист.

В сети со слов Гойковича лишь посмеялись. Многие пользователи считают, что футболист, который получает российские деньги, сказать другое просто не мог.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром", несмотря на щедрое предложение, не сумел стать спонсором турецкого "Бешикташа". Кроме того, газовый гигант хочет сотрудничать и с другими европейскими клубами.